Verdadeiros populares: 4 carros usados mais interessantes que 0 km sem IPI

Em faixa de preço semelhante, é possível considerar a versão Precision 2020, equipada com motor 1.8 de aspiração natural, o mesmo que também equipou o Jeep Renegade. Com quase o dobro de potência, é até covardia comparar o desempenho desse Argo com o do Mobi. Na configuração com câmbio automático de seis marchas, esse Argo tem Tabela Fipe de R$ 69,4 mil.

5 - VW Polo 2022

Imagem: Divulgação

Por fim, outro fabricante que divulgou descontos foi a Volkswagen. Seu modelo mais barato, e líder de vendas, é o Polo, que passa a custar R$ 87,8 mil na versão Track - quase R$ 8 mil mais barato do que antes.

Se você fizer questão de comprar um Polo, é possível descer três anos e considerar um Comfortline 2022, que utiliza o motor 1.0 turbo 200 TSI - ou seja, é pouco mais potente do que as atuais configurações turbinadas do modelo e bem mais forte do que os aspirados, que é o caso do Track.

Equipado com câmbio automático de seis marchas, o Polo Comfortline 2022 é certamente mais prazeroso de dirigir. A Tabela Fipe dessa configuração é de R$ 87,6 mil, praticamente o mesmo preço do Polo Track zero-quilômetro.