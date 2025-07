Promessas quebradas: 5 vezes em que fabricantes de carros voltaram atrás

A Peugeot, ao lançar o 206, usou inicialmente um motor 1.0 fornecido pela Renault. Depois rompeu a parceria e passou a adotar apenas motores 1.4, orgulhando-se de não ter mais veículos com propulsor de cilindrada de apenas um litro.

Essa decisão durou décadas, até que, há cerca de dois anos, a marca francesa voltou a oferecer motor 1.0 no Peugeot 208, agora fornecido pela Fiat (as duas marcas fazem parte do Grupo Stellantis).

5 - BMW e tração traseira

BMW X1 foi um dos primeiros modelos da marca alemã a trazer versões apenas com tração dianteira Imagem: Divulgação

A BMW sempre se orgulhou de usar tração traseira, mesmo em modelos pequenos como o Série 1. No entanto, percebeu que muitos clientes não davam importância a isso. Para se alinhar ao mercado e melhorar a eficiência e o espaço interno dos seus carros, passou a oferecer modelos com tração dianteira, como o novo Série 1 e o X1. Apesar das críticas de fãs, a mudança visou manter as vendas e a lucratividade.