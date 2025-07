Nada de mico: estes carros já saíram de linha, mas ainda são bom negócio

Com essas condições, o comprador se sente seguro em levar um desses modelos, pois sabe que vai conseguir mantê-los e revendê-los por um preço justo no futuro.

Não por acaso, o Chevrolet Corsa, que é o primeiro a ter saído de linha dentre os citados acima, há exatos 13 anos, ainda é sucesso no mercado de usados.

O leitor mais atento deve estar pensando que me esqueci do Corsa Sedã com a carroceria antiga, que que saiu de linha em 2016, mas esse modelo é identificado como Chevrolet Classic no ranking da Fenabrave.

Fuja das pegadinhas

BMW M3 Imagem: Divulgação

O mercado de usados tem suas pegadinhas, e uma delas é pagar pouco por um carrão mais antigo com motor forte e recheado de equipamentos.