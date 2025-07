Conforto acessível: estes 7 carros automáticos seminovos custam R$ 60 mil

A lista está organizada dos mais antigos para os mais novos.

Confira:

1 - Toyota Etios Hatch 1.3 X 2020

Imagem: Divulgação

Trata-se de um carro confiável, com motor de baixa manutenção e câmbio automático de quatro marchas. Mesmo fora de linha, o Etios tem boa liquidez no mercado. A versão hatch com motor 1.3 tem valor em torno de R$ 58.500 de acordo com a Tabela Fipe.

2 - Toyota Etios Sedan 1.5 X 2020