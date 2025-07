Basta abastecer? Não compre um carro usado se não tiver estas manutenções

Tem sido cada vez mais comum o uso de injeção direta de combustível. Quase todos os modelos equipados com motores turbinados a utilizam, e alguns de aspiração natural também.

Nesses casos, a injeção do combustível é feita diretamente dentro da câmera de combustão, através de um bico de altíssima pressão.

Já no sistema de injeção eletrônica convencional, o combustível é injetado no coletor de admissão - portanto, antes das válvulas. Dessa forma, tanto coletor quanto as válvulas, são sempre "limpos" pelo próprio combustível que passa por ali, evitando o fenômeno da carbonização.

Esse tem sido um problema recorrente nesses modernos motores com injeção direta, que apresentam carbonização nesses componentes. Válvulas carbonizadas tendem a perder a correta vedação no cabeçote e, com isso, o motor começa a falhar.

Nos manuais dos fabricantes, dificilmente vai haver algo sobre isso, mas é fato que acontece.

Basta visitar oficinas mecânicas para observar que é um serviço recorrente em motores com injeção direta, geralmente com quilometragens acima dos 50 mil km.