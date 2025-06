Carros esquecidos: 7 zero-km que poucos se lembram que ainda existem

Outro dia estava navegando pelas redes sociais quando me deparei com um anúncio da Subaru. E aí, confesso que parei e pensei: "Ué, ainda tem carros zero km deles no Brasil?" Para mim, a marca japonesa sempre esteve mais presente no mercado de seminovos. Fazia tanto tempo que eu não via novidades desta fabricante que resolvi investigar.

Entrei no site da marca - sim, o subaru.com.br ainda existe - e vi que o Forester continua à venda por aqui. Fui checar os números de vendas para entender melhor o cenário. Para minha surpresa, ele até emplacou algumas unidades em 2025. Bem poucas, diga-se de passagem.

Ainda assim, o Forester continua sendo o modelo com mais tradição da marca por aqui, com gerações anteriores que até venderam bem. Basta dar uma olhada nos classificados para ver quantos estão disponíveis no mercado de usados.