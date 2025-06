Parecia bom, mas não pegou: 5 soluções 'geniais' que deram errado em carros

O Ka só foi ter mais relevância quando esticaram seu entre-eixos, que permitiu um banco maior na traseira para levar o quinto passageiro, porém ainda com duas portas. Já na terceira e última geração, além dos cinco lugares, recebeu as desejadas quatro portas para se equiparar com os outros hatches médios do mercado.

Ciente disso, os pequenos que vieram depois, como Volkswagen up!, Fiat Mobi e Renault Kwid, foram homologados para cinco lugares, mesmo que visualmente seja difícil imaginar tanta gente dentro desses carros.

Outro caso mais recente, é do BYD Dolphin Mini, que também começou apenas com quatro lugares. Ok, ele até vendeu bem, mas não demorou para a BYD oferecer a opção de cinco assentos, que certamente é mais comercial.

Botões touch

Se tem algo que me irrita nos carros atuais é a quantidade de operações que estão concentradas nas telas. O primeiro caso que eu me lembro foi da Honda com o City de 2ª geração, há pouco mais de 10 anos. Nas versões mais completas, o ar-condicionado passou a ser operado por comandos sensíveis ao toque.

A Honda, tão preocupada com segurança, eliminou os botões físicos para um painel com visual mais moderno, mas que requer mais atenção do motorista, que precisa desviar sua visão para poder operar. Felizmente, os modelos atuais voltaram a utilizá-los.