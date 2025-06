Inimigos do carro popular: por que não existe mais veículo barato no Brasil

Antes de completar a maioridade, dediquei boa parte da minha vida planejando a compra do meu primeiro carro. Ciente das poucas chances de ganhar um automóvel dos meus pais, comecei a trabalhar com 16 anos e felizmente consegui juntar o suficiente nos anos seguintes para concretizar esse sonho.

Naquela ocasião, a imprensa noticiava o projeto Arara-Azul da General Motors. A ideia era simplificar ainda mais o Chevrolet Corsa, não só em equipamentos e acabamento, como também no próprio processo de construção, com o objetivo final de oferecer o modelo por menos de R$ 10 mil e se tornar o carro mais barato do Brasil.

A situação estava favorável para mim, restava apenas esperar o lançamento do carro e meu aniversário de 18 anos. Por coincidência do destino, as duas coisas aconteceram bem próximas, lá no ano 2000.