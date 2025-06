9 carros zero-km 'simples' para você gastar muito pouco ao mantê-los

Apesar de estar prestes a sair de linha, o Toyota Yaris ainda aparece no site da marca. Com motor 1.5 aspirado e câmbio CVT, é uma boa pedida para quem busca confiabilidade. Não há mais versões manuais. Os preços variam de R$ 111 mil a R$ 132 mil no hatch, e de R$ 113 mil a R$ 135 mil no sedã. A versão mais completa chega até a oferecer teto solar.

Nissan Kicks Play e Versa

Imagem: Divulgação

Com o lançamento do novo Kicks — que traz motor 1.0 turbo e câmbio de dupla embreagem, por preços que partem de R$ 160 mil — o modelo antigo se torna ainda mais atraente. O Kicks Play segue disponível com motor 1.6 aspirado e câmbio CVT. É um conjunto confiável, o mesmo do Versa.

O Kicks Play custa entre R$ 118 mil e R$ 148 mil, enquanto o Versa vai de R$ 126 mil a R$ 144 mil.

Chevrolet Spin