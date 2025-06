Vendedor mentiroso: 8 desculpas que você deve desconfiar ao comprar carro

Quem se deparar com isso, recomendo que verifique em um ambiente de oficina mecânica o que de fato precisa ser feito. Podemos considerar uma variedade enorme de problemas que uma simples luz quer informar e, dependendo do reparo, o custo pode ser muito alto e inviabilizar a compra do carro.

É só alinhar

Quando se olha rapidamente para a banda de rodagem de um pneu, a percepção pode ser positiva de que o mesmo ainda tem bastante borracha para rodar. Porém, o certo é deitar embaixo do carro e observar a banda de rodagem por inteiro.

Não são raras as situações em que o pneu parece bom olhando somente o lado interno, mas está desgastado do lado interno. Esse desgaste irregular, quando em estágio avançado, condena a vida útil do pneu.

O vendedor, quando se depara com isso, rapidamente informa que basta fazer o alinhamento do carro. Mas nem sempre o alinhamento é a solução para isso, pois é preciso analisar com mais atenção, o que aconteceu para esse desgaste irregular.

Uma das hipóteses é desgaste de peças da suspensão, que faz com que o pneu rode com geometria errada. Somente um alinhamento, vai resolver o desgaste irregular do pneu no curto prazo, mas o real problema da suspensão vai continuar lá.