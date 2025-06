Carros mentirosos: 5 modelos que fingem, mas não são o que dizem ser

Um dos mais emblemáticos é o Chevrolet Spin Active. Lançado por volta de 2014, tentava surfar na onda dos aventureiros, mas era só cosmético: pneus mais largos, plásticos sem pintura, rack no teto... e o cúmulo: o estepe pendurado na traseira, estilo SUV raiz. Mas vamos combinar? O Spin nunca foi aventureiro. Até hoje, nem sei se é uma van, uma perua... mas jeep é que não é!

3. Os equipamentos que só parecem estar lá

Você já viu carro com ar-condicionado com display digital, mas que não é automático? Parece piada, mas aconteceu. O exemplo mais gritante é o do Hyundai HB20, na sua primeira grande reestilização. O modelo anterior tinha ar-condicionado automático de verdade. Já o novo trouxe só um painel digital bonito — mas o funcionamento era 100% manual. Fake total. Só aparência. A Hyundai corrigiu isso mais tarde, felizmente.

E não foi só ela. O Chevrolet Agile também fez algo parecido, com display digital no painel do ar — mas sem qualquer automatização real.

4. Racks de teto que não servem para nada

Essa é outra enganação que me incomoda: os racks decorativos. Eles estão lá, em cima do carro, sugerindo que você pode prender um bagageiro, uma prancha ou uma bicicleta. Só que... não pode!