Como seu jeito de ligar o carro pode te colocar em apuros nos dias frios

Primeiro, fico atento ao painel. Se aquela luz da molinha estiver acesa, não forço a partida de jeito nenhum, espero ela apagar. Um exemplo é o Peugeot 208 — carro atual, flex, que já vem com o sistema moderno de pré-aquecimento. Esse tipo de carro não usa mais aquele tanquinho auxiliar de gasolina.

Quando a luz acende, é sinal de que o motor ainda está sendo pré-aquecido. Pode demorar até 30 segundos, dependendo do frio. E dá pra perceber: assim que destravo o carro, já escuto o barulho do sistema funcionando.

Antes de dar a partida, ligo só a parte elétrica — no botão ou na chave — e fico esperando a luz apagar. Só então dou a partida. Isso evita forçar o motor de arranque e até encharcar as velas com combustível não queimado.

Agora, se o seu carro é dos mais antigos e ainda tem aquele tanquinho de gasolina para partida a frio, é importante lembrar: esse sistema só entra em ação em temperaturas abaixo de 16 graus. Acima disso, teoricamente, o motor deveria funcionar mesmo com álcool. Mas, na prática, sei bem que não é tão simples. Eu mesmo tenho um carro com esse sistema e sei como é difícil fazer o motor pegar mesmo com 17 ou 18 graus.

Se o combustível não for de boa qualidade, então, aí piora. Por isso, sempre coloco gasolina aditivada no tanquinho — ela demora mais para perder as propriedades. E reforço: nada de gasolina comum, principalmente porque esse combustível fica lá parado por muito tempo.

Em dias bem frios como esses, se mesmo com gasolina aditivada você estiver enfrentando dificuldades, pode ser sinal de problema no sistema de partida a frio. E se a temperatura estiver um pouco acima dos 16 graus e ainda assim estiver complicado, uma boa dica é fazer uma mistura no tanque: coloca um pouco de gasolina junto com o álcool. Esse "coquetel" ajuda bastante na hora da primeira partida do dia.