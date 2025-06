Hatches médios: 3 carros que deram adeus, mas seguem sendo ótimos negócios

Pensando nas versões mais civilizadas, o último ano foi 2018, com preços que variam entre R$ 95 mil para a versão com motor 1.0 turbo e câmbio automático, e R$ 116 mil para a com motor 1.4 turbo também com câmbio automático.

Uma versão que eu considero bem interessante é a equipada com motor 1.6 aspirado e câmbio automático de seis marchas, que só tivemos no ano de 2016 e tem tabela Fipe de R$ 75 mil. Carrega tudo de bom que um Golf tem nos quesitos acabamento, equipamentos de conforto e segurança, com a simplicidade do motor aspirado. É como ter um Golf com custo de manutenção de Gol.

Peugeot 308 Imagem: Divulgação

Peugeot 308

Por fim, um dos melhores da lista, pelo menos na relação custo-benefício. O Peugeot 308 sofreu tanto com desvalorização que hoje é barato por tudo que entrega. Saiu de linha em 2019, vendendo praticamente para frotistas nos últimos anos - o que dificulta conseguir algum que sempre tenha sido exclusivamente de particulares.

Nesse último ano, a mecânica era somente o motor 1.6 turbo com câmbio automático de seis marchas, que hoje custa entre R$ 60 mil e R$ 68 mil, dependendo da versão. Não tem concorrente no mercado de usados, que entrega tanto por tão pouco.