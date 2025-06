6 sedãs médios que saíram de linha, mas ainda são um ótimo negócio

Irmão de mecânica do C4 Lounge, o 408 é um pouco maior no comprimento, mas compartilha praticamente tudo em conforto e segurança. Ele tem baixa liquidez no mercado, o que pode ser uma vantagem para quem não se preocupa tanto com revenda: os preços são muito atrativos.

A versão Griffe 2019, topo de linha, está na Fipe por R$ 74 mil, mas é comum encontrar por menos. Há também a versão Business, voltada para frotistas, que sai por R$ 54 mil e traz o mesmo motor 1.6 THP.

Para quem busca um modelo confiável e com manutenção mais em conta, recomendo os 408 equipados com motor 2.0 Flex a partir de 2016, ano em que o THP também passou a ser flex — mais confiável que o antigo THP a gasolina.

Renault Fluence

Imagem: Divulgação

Fechando o trio francês, o Renault Fluence teve produção encerrada em 2018. A versão Privilège, mais completa, tem Fipe de R$ 68 mil, enquanto as versões mais simples do mesmo ano giram em torno de R$ 58 mil. Equipado com motor 2.0 aspirado, câmbio CVT e uma lista respeitável de equipamentos, ele é uma boa opção.