SUVs 4x4 bons e baratos: descubra 3 opções mais em conta do que Kwid 0 km

Com isso, não faltam opções no mercado de usados. A mais cara é o modelo 2015 com câmbio automático, que tem Tabela Fipe de R$ 69 mil, e os exemplares mais baratos começam na faixa dos R$ 30 mil para os primeiros anos.

Todos eles saíram com o motor 2.0, que passou a ser flex a partir do modelo 2008, sempre com duas opções de câmbio: o manual de cinco marchas e o automático de quatro velocidades.

Quanto aos recursos da tração, pode ser somente na traseira ou nas quatro rodas, além de reduzida e bloqueio de diferencial. Ou seja, trata-se de um legítimo off-road.

Não é dos carros mais confortáveis, trazendo acerto de suspensão mais firme e pouco espaço para ocupantes e bagagem, mas tem muita liquidez no mercado, principalmente quando as manutenções estão em dia e com comprovantes de tudo que foi feito.

2 - Suzuki Grand Vitara