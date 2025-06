PCD pode ter carro usado? Como fica a isenção e o que você deve observar

Entre R$ 70.000,00 e R$ 120.000,00: pagamento proporcional apenas sobre a diferença. Por exemplo, se o carro custa R$ 80.000, você pagará IPVA apenas sobre os R$ 10.000 que excedem os R$ 70.000.

Acima de R$ 120.000,00: não há isenção.

E como isso é calculado? Em carros novos, o valor de referência é o da nota fiscal. Já no caso dos usados, não é o valor da compra que importa, e sim o valor venal do veículo. Muita gente confunde com a Tabela Fipe, mas não é a mesma coisa. Para descobrir o valor venal, basta fazer uma busca no Google — é rápido e fácil.

Outro benefício importante é o uso da vaga especial em estacionamentos de mercados, shoppings e locais públicos. Além disso, em São Paulo, pessoas com deficiência estão isentas do rodízio municipal de veículos. Isso significa que você pode circular livremente, independentemente do número final da placa, o que facilita muito a mobilidade urbana.

Agora, vamos falar um pouco sobre os cuidados na hora de escolher o carro usado. É fundamental entender que, por muito tempo, os veículos voltados ao público PCD vinham com menos equipamentos — os famosos "modelos pelados". Isso acontecia porque os fabricantes precisavam manter os carros dentro do teto de isenção (que por muito tempo foi de R$ 70 mil).

Para isso, cortavam itens como alarme, faróis de neblina, calotas e até o tampão do porta-malas. Teve caso de carro com volante multifuncional, mas sem sistema de som instalado.