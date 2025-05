Nem Faustão salva: por que carros chineses mais antigos são uma furada

Jac

Imagem: Divulgação

Se eu tivesse que apostar em alguma chinesa do passado, seria a Jac. Chegou forte com modelos como J2, J3, J5 e J6, além da ajuda do Faustão como garoto-propaganda no começo. Mas ainda bem que apenas observei e não apostei nada, pois teria me dado mal.

Hoje a marca segue no país, mas as vendas são ruins e nem incomodam outras marcas chinesas. Nos quatro primeiros meses desse ano, pouco mais de 300 zero-km foram emplacados. Nem mesmo a recém-lançada picape Hunter conseguiu mudar esse quadro.

Nos classificados, esses Jacs mais antigos tem preços bem baixos, no máximo R$ 40 mil para os modelos 2015. Mesmo assim ficam encalhados, pois é difícil encontrar comprador - que geralmente prefere colocar seu dinheiro em algum nacional consagrado, mesmo que seja com motor 1.0 e sem equipamentos, do que 'casar' com um modelo desta marca chinesa.

Effa