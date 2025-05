Campeão de vendas? Como saber se um carro só faz sucesso entre as locadoras

Por isso, neste conteúdo, mostro como você pode verificar, sozinho, a proporção de vendas diretas e vendas no varejo de qualquer modelo. Isso vai ajudar — e muito — quem está em busca de um bom carro usado.

Vamos ao passo a passo. Acesse o site da Fenabrave. Lá, vá em índices e números e clique em emplacamentos. Você poderá ver os dados mês a mês, inclusive de anos anteriores. Digamos que esteja buscando um carro 2016 — selecione o ano e veja a proporção entre vendas diretas e varejo daquele modelo.

Voltemos a abril de 2025. No ranking geral, o Volkswagen Polo aparece como líder, com 10.900 unidades. Mas no recorte por tipo de venda, o Honda HR-V assume o protagonismo. Em abril, foram 4.340 unidades vendidas no varejo contra 919 na venda direta — ou seja, 82,5% das vendas do HR-V foram para pessoas físicas. Um ótimo sinal para quem busca um usado de boa procedência.

Para comparar, o Volkswagen T-Cross, por exemplo, teve números bem equilibrados: 3.907 no varejo e 4.207 na venda direta — ou seja, praticamente metade das unidades foi para locadoras.

E no outro extremo temos o Fiat Mobi. Foram apenas 253 unidades no varejo contra impressionantes 5.917 na venda direta. Isso representa só 4,1% de vendas no varejo. Ou seja, quem procurar um Mobi usado de particular vai ter trabalho — e eu mesmo costumo recusar esse tipo de busca quando um cliente me pede.

Essa análise é útil para diversos modelos. Quer saber se vale a pena buscar um City, um Tracker, ou até um BMW X1 usado? Consulte esses dados. Se a maior parte das vendas tiver sido para o varejo, suas chances de encontrar um bom exemplar aumentam.