SUVs baratos: 5 opções de até R$ 60 mil para quem está com a grana curta

Com até R$ 60 mil, é possível considerar o modelo 2018, primeiro ano com câmbio CVT, mas passa muito desse valor se for equipado com ele. Portanto, temos que considerar o Duster 2018 manual, que conta com motor 1.6 16v flex, já com corrente de comando.

Quem quiser insistir no câmbio automático, vai ter que partir para o modelo 2016, com motor 2.0 16v e câmbio de 4 marchas, mas vale lembrar que não é dos câmbios mais confiáveis do mercado.

Peugeot 2008 Imagem: Divulgação

Peugeot 2008 2017

Mais uma opção que vou recomendar com câmbio manual, mas pelo menos é com o conjunto mais divertido de todos. Com cerca de R$ 60 mil, é possível levar para casa o Peugeot 2008 com motor 1.6 turbo flex com 173 cv modelo 2017, um conjunto inusitado que poucos lembram que existiu.

Tem vários Peugeot 2008 com câmbio automático nessa faixa de preço, mas somente com o antigo câmbio de 4 marchas, pouco recomendado. Só passou a ter o mais confiável de seis marchas, depois de 2018 para as versões com motor aspirado e depois de 2020 para o motor turbo.