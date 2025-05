Fuja de uma roubada: 10 perguntas para você fazer ao comprar um carro

Outro dia me vi vasculhando os classificados em busca de um carro usado — daqueles que imaginamos ser um achado, com baixa quilometragem, procedência confiável e preço justo. Mas aí bateu a dúvida: como puxar conversa com o vendedor sem parecer leigo e, ao mesmo tempo, não perder tempo com uma furada?

Foi então que resolvi organizar meu checklist pessoal, baseado em anos acompanhando especialistas e quebrando a cara algumas vezes também. Hoje eu compartilho com você as 10 perguntas que faço antes de sair de casa para ver um carro usado. Elas me pouparam tempo, dor de cabeça e, principalmente, dinheiro.

Carro usado pode ser um ótimo negócio — mas só quando a gente sabe onde está pisando. Se você está nessa jornada, anota aí esse roteiro. E boa sorte na sua caçada.