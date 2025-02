Ofertas irrecusáveis: como não cair em uma cilada nos anúncios de carros

Preço

Muitos clientes já me pediram para avaliar carros que pareciam ser negócios imperdíveis. No entanto, bastava um olhar mais crítico com o preço para perceber que algo estava errado. A lógica é simples: você venderia seu carro por um valor muito abaixo do mercado?

Não é difícil precificar um carro usado, basta consultar tabelas de referência, como a Fipe e a KBB, além de comparar com outros anúncios de carros como o seu. Tendo essas informações, não tem como fugir muito de valores próximos. Sendo assim, anúncios com preços muito baixos são suspeitos.

Podem indicar problemas como histórico de leilão, sinistro, documentação irregular ou defeitos mecânicos graves. Nos piores casos, são criminosos querendo aplicar um golpe rápido, por isso colocam preço baixo para atrair vários interessados. Depois, tentam convencer que paguem um sinal para garantir a compra do carro antes de desaparecerem.

Outra situação curiosa envolve anúncios de carros novos com preços muito abaixo dos praticados pelas concessionárias. Quem não gostaria de comprar um zero-km pelo preço de um usado? Mas isso simplesmente não existe! Em alguns casos, os vendedores alegam trabalhar dentro das fábricas e, por isso, oferecer descontos. No entanto, pedem que o comprador pague antes de ver o veículo. Você arriscaria seu dinheiro dessa forma?

Fotos

As fotos revelam muito. É preciso observar se aparecem todos os ângulos do carro, para comparar possíveis diferenças de tonalidades entre as peças, além do alinhamento das mesmas.