Quer SUV na garagem? Sete boas opções de modelos usados por até R$ 150 mil

Sempre que analisamos a lista dos carros novos mais vendidos no nosso país, nos deparamos com hatches pequenos. O que nem sempre é divulgado é a lista dos modelos mais vendidos no varejo, ou seja, para pessoas físicas. Nesse caso, os três mais vendidos são SUVs compactos, todos na faixa dos R$ 150 mil.

Sendo assim, considerando que os mais vendidos para particulares estão nessa faixa de preços, resolvi pesquisar por opções usadas que fossem superiores. É o que apresento no vídeo dessa semana: sete SUVs usados na faixa dos R$ 150 mil.

