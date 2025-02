Bons de revenda: 5 carros zero-km que 'envelhecerão bem' entre os usados

Com vendas estáveis, atende a um público que não se importa com o fato do seu motor 1.8 ser uma evolução de um projeto do fim da década de 1970. Não por acaso, é um dos modelos preferidos dos taxistas, que obviamente rodam bastante com o mesmo carro e valorizam aqueles com baixo custo por quilômetro rodado.

Sendo assim, o Spin vai sempre ter espaço garantido no mercado de usados, inclusive com baixa desvalorização ao longo dos anos.

Yaris Imagem: Divulgação

Toyota Yaris

Apesar de ainda aparecer no site da Toyota, o Yaris já teve seu fim decretado nas carrocerias hatch e sedã. O que se encontra nas concessionárias são as últimas unidades produzidas desse ótimo carro. Em breve teremos o Yaris Cross, mas em nada vai se parecer com o atual, nem mesmo na mecânica, que passará a ser híbrida.

É uma pena, pois deixaremos de ter modelos de entrada da Toyota, com a simplicidade tão apreciada no mercado de usados. O atual Yaris utiliza motor 1.5 de aspiração natural, com corrente de comando. É o mesmo que equipou o Etios, outro que saiu de linha e continua firme e forte no mercado de usados. Esse motor tem fama de inquebrável, algo muito valorizado no longo prazo.