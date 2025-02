Fuja do 'mico': 5 coisas que você deve evitar na compra de um carro

O mercado de carros usados está bem aquecido. Mas, por mais vantajoso que seja, é preciso ter cuidado para não cair em uma cilada.

Carros usados são cheios de pegadinhas - e quanto mais antigos, maiores as chances de apresentarem alguma negligência por parte do antigo proprietário.

No vídeo dessa semana apresento cinco coisas que devem ser observadas na avaliação de um carro usado. Ao se deparar com qualquer uma delas, é bom reconsiderar a compra do veículo.