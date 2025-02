Carros de locadora: 4 motivos para você evitar compra e fugir de 'roubadas'

Para essas pessoas que não aceitam colocar um carro que foi de locadora na garagem, recomendo que tenha paciência - caso contrário, é melhor partir logo para um zero-km.

Claro que existem carros de locadora que estão em bom estado de conservação, eu mesmo já tive a oportunidade de avaliar vários assim. Mas ando me decepcionando muito com o que tenho visto. Na maioria das vezes, são automóveis ruins, mesmo aqueles com poucos anos de uso, considerados pelo mercado como 'seminovos'. Portanto, eu os evito.

Aqui vão alguns motivos que explicam minha percepção, e por que você também deve ter mais paciência e evitar comprar carros usados que foram de locadoras.

Uso intensivo e desgaste acelerado

Carros de locadora são dirigidos por várias pessoas, muitas vezes com estilos de direção diferentes. Isso pode levar a um desgaste maior de componentes como motor, câmbio, suspensão e freios.

Por não serem os verdadeiros donos, não se preocupam em poupar o motor quando ainda está abaixo da temperatura ideal de funcionamento ou com a qualidade do combustível que é utilizado, não desaceleram para passar por lombadas, valetas ou buracos, nunca lembram de calibrar os pneus, não se importam em estacionar em vagas com mais espaço para abrir as portas, pouco se preocupam em manter a limpeza e higiene da parte interna, e por aí vai.