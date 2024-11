Fluido de freio: o que você precisa saber sobre revisão que poucos lembram

É bem comum dúvidas sobre óleo do motor e também sobre o da transmissão automática, são temas que estão sempre em evidência. Entretanto, pouco se fala sobre o fluido de freio, um item de segurança que infelizmente é negligenciado por boa parte dos motoristas.

O leitor saberia me dizer quando foi a última vez que fez a troca desse fluido? São grandes as chances de não saber. Normalmente, quando alguém para o carro para revisar freios, se preocupa apenas com as pastilhas e até esquece de pedir para olhar o componente por completo, que inclui a troca do fluido pelo menos a cada dois anos.

No vídeo dessa semana respondo as principais dúvidas sobre fluido de freio, qual escolher, se é possível completar ou trocar de fabricante, assim como misturar com outro diferente.