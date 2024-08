Verdade ou mito? Veja se você deve deixar seu carro 'esquentar' para rodar

Você é daqueles que esperam o motor esquentar para sair com o carro ou acredita que isso não seja necessário? Esse é um tema que sempre divide opiniões, especialmente entre as pessoas com mais idade - que pegaram a época dos carros carburados, que tinham funcionamento bem irregular na fase fria do motor.

Já os motores modernos, com injeção eletrônica, dificilmente sofrem com falhas e parecem prontos para serem usados em qualquer situação.

No vídeo dessa semana eu esclareço essa dúvida, mostro o jeito certo de agir e explico os motivos para isso.