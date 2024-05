Antiquados e gastões: carros com câmbio automático dos quais é melhor fugir

Boa parte do problema desses antigos câmbios era o fato de trazerem apenas quatro marchas - quanto mais marchas, menor é o intervalo entre as trocas, permitindo que o motor trabalhe com rotações mais baixas e, consequentemente, gastando menos combustível. Já nas acelerações, a maior quantidade de marchas faz com que a rotação esteja sempre mais próxima do pico de potência máxima, melhorando o desempenho.

Atualmente, a evolução na parte eletrônica e, principalmente, o maior número de marchas acabaram com esse problema - no mercado de carros novos, somente o Suzuki Jimny Sierra ainda utiliza câmbio de quatro velocidades.

Ao mesmo tempo, automóveis mais antigos com transmissões de quatro velocidades são descartados por muitos compradores de carros usados. Inclusive, é sempre uma das preocupações quando se está escolhendo um para adquirir.

Na coluna dessa semana, apresento carros relevantes com câmbio automático de quatro marchas e até quando ficaram no mercado para ajudar você a fugir dessas caixas mais antiquadas e gastonas.

Chevrolet