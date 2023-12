Sua mecânica, motor 2.0 flex com câmbio automático de quatro marchas, é como um bom arroz com feijão, que é competente mas não empolga

Renault Fluence 2018 Imagem: Divulgação

Renault Fluence

Bonito e sempre bem equipado, o Fluence é o queridinho de quem busca um sedã médio barato. Quem compara o preço dele com os consagrados Civic e Corolla do mesmo se assusta com a diferença. Ainda mais quando se atenta aos equipamentos de conforto e segurança que o modelo francês oferecia. Mas nem tudo são flores.

Ruim de venda quando novo, a Renault conseguia emplacar mais para as locadoras. Nos últimos anos, quase todos os Fluences novos iam para elas, o que torna difícil a missão de conseguir um usado que tenha sido somente de particulares. Para quem considera isso relevante, melhor nem perder tempo procurando um Fluence usado.

Equipado com motor 2.0 com câmbio CVT, o mesmo conjunto do seu "primo" Nissan Sentra, tem fama de ser robusto. Acho que é um carro que ainda vale a pena, mas é bom que o interessado não se apegue apenas ao baixo preço na compra e tenha ciência que seu custo de manutenção é igual a de qualquer outro sedã médio.