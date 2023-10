Na semana passada intermediei a venda de um Jeep Compass 2020, que levou dois longos meses para encontrar um comprador. O carro era excelente, de uma única dona, com baixíssima quilometragem e sem nenhuma repintura. As revisões estavam rigorosamente em dia e não tinha absolutamente nada que precisasse ser feito.

Considerando que é um dos SUVs mais vendidos desde o seu lançamento, era de se imaginar que sua revenda seria rápida. Mas não foi. Mesmo anunciado nas minhas redes e nos três maiores classificados de carros do país, ele encalhou. O preço sugerido sempre foi o mesmo da Tabela Fipe - inclusive reajustei nos meses seguintes, seguindo as quedas de agosto para setembro, e de setembro para outubro. Ou seja, não estava pedindo nenhum valor fora da realidade do mercado.

Foram vários contatos de interessados nesses dois meses, mas em sua maioria eram revendedores, com propostas muito abaixo do desejado. O único particular que marcou visita para ver o carro foi justamente o que fechou negócio. Mas por que demorou tanto tempo para alguém como ele aparecer para levar o carro?

Fiquei com essa questão em mente e encontrei algumas respostas que se aplicam para esse Compass e vários outros modelos - talvez até o que você, meu caro leitor, tenha na garagem e que está passando pela mesma dificuldade de encontrar comprador.

Muitas opções

Se Gol e outros do passado se davam bem por terem aos montes no mercado de usados, os novos campeões sofrem com a própria concorrência de outros modelos iguais. Os classificados digitais facilitam o processo de compra e venda de carros usados, mas por outro lado bastam alguns cliques para encontrar outro veículo igual ao seu, mas um pouquinho mais barato ou menos rodado, que chame mais atenção do comprador.