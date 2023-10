Cilada mesmo é comprar picapes ou SUVs 'baratos' a diesel, daqueles com mais de 10 anos de uso e com odômetros descaradamente adulterados. Cabem no bolso na hora da compra, mas quebram as finanças na primeira parada para manutenção.

Ainda vale a pena

Como eu disse no começo, a melhor escolha depende do momento. Os veículos diesel já estiveram em alta, sendo muito desejados e praticamente a solução para que pesadas picapes e SUVs, fossem eficientes. O litro do diesel voltou a cair, não no patamar de antes, mas está mais atrativo. Por serem econômicos, compensa seu uso.

No Renegade avaliado consegui médias acima de 16 km/l na rodovia, e sei que não faz menos de 10 km/l no ciclo urbano. Tudo isso em um carro forte, que responde de imediato nas acelerações e retomadas. Para quem roda bastante, essa eficiência faz a diferença para o bolso.

Em relação ao preço, nunca foi tão barato ter um veículo a diesel. O desinteresse por eles nos últimos anos fez a tabela cair e os estoques encalharem nas revendas de usados.

A Tabela Fipe está em torno de R$ 127 mil, mas mesmo os pouco rodados são anunciados por valores abaixo disso. É perfeitamente possível pagar menos de R$ 120 mil por um bom Renegade Moab, valor que no mercado de novos mal se compra SUVs de entrada. Pelo que o carro entrega, vale muito a pena.