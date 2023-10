Carros foram feitos para rodar, algo que parece óbvio. Mas é claro que eles também têm seus períodos de repouso que, na maior parte das vezes, não passam de, no máximo, alguns dias. O problema é quando o veículo fica um bom tempo parado, como semanas, meses ou até anos.

Isso tem acontecido com um dos meus carros, meu querido Escort 1994, que passa a maior parte do tempo 'dormindo' na minha garagem. Nos quase três anos que estou com ele, rodei cerca de 1.300 km. Apesar de antigo, o carro é confiável, mas justamente por ficar muito tempo parado às vezes apresenta problemas.

O mais recente foi no escapamento, que se deteriorou muito rápido devido à água presente no combustível, que nem sempre é queimada e vai se acumulando dentro do escapamento. Essa água é inimiga do material do escapamento, que enferruja e deixa de ter sua função.