Era grande a ansiedade para completar 18 anos, tirar a tão sonhada habilitação e comprar um carro para ganhar a liberdade das ruas. Felizmente deu tudo certo e consegui concretizar esse plano. Mas, como o leitor deve saber, nunca estamos satisfeitos. Assim que os dias foram se passando com meu primeiro carro, um Fiat Prêmio 1994, algo me incomodava nele: as pequenas rodas de apenas 13 polegadas, cobertas com calotas.

Na primeira oportunidade que sobrou uma graninha, tratei de comprar rodas maiores, de 14 polegadas, do seu "irmão" Fiat Tempra. Claro que isso também exigiu pneus maiores, e com isso alterei bastante o visual do carro. Ficou lindo, mas alguns problemas apareceram com essa mudança feita por conta própria e não prevista no projeto original do carro.

Bastava o carro estar um pouco mais pesado, seja com passageiros ou bagagem, para escutar o barulho dos pneus traseiros encostando nos amortecedores. Eu também nunca consegui alinhar o carro corretamente, que passou a desgastar os pneus de maneira errada. A direção, que não tinha assistência hidráulica, ficou mais pesada nas manobras devido aos pneus mais largos, portanto com mais atrito com o piso.