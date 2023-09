Não recomendo como único carro, mas sim para os que desejam ter como um segundo veículo, de uso esporádico, minimizando problemas com o câmbio. Importado entre os anos de 2004 e 2008, os preços variam entre R$ 45 mil e R$ 66 mil na Tabela Fipe, lembrando que o desenho da dianteira mudou a partir do modelo 2006.

Como a ideia é listar modelos de até R$ 100 mil, o 308 CC ficou fora, mas por muito pouco - portanto, vale a menção. Com a mesma proposta do 307 CC, mas baseado no mais moderno 308, ele veio entre 2013 e 2015, sempre com o poderoso motor THP de 165 cv e transmissão automática de seis marchas, conjunto bem melhor que o do 307 CC. A Tabela Fipe do 2013 começa em R$ 105 mil, ou seja, nada impossível de ser negociado abaixo dos R$ 100 mil.

Renault Megane CC

Imagem: Divulgação

Mais um francês na lista, provando que os europeus também gostam de um bom conversível. A segunda geração do Megane foi fabricada no Brasil nas carrocerias hatch e sedã, mas entre 2007 e 2009, a Renault importou o belíssimo Megane conversível, já com o facelift que nunca tivemos nos modelos fabricados por aqui.

Com proposta semelhante à do 307 CC, tem o mesmo comprimento e praticamente o mesmo espaço interno do Peugeot, além da capota rígida e elétrica. Também compartilha a mesma transmissão AL4, portanto segue a recomendação que já foi dita.