Uma pesquisa rápida no Google te informará as sequências de cada estado. Não tem nenhum problema ser de outro lugar, mas esse pode ser um indício de que o carro chegou junto com tantos outros, em lotes de veículos de repasse e com pouca qualidade. Para confirmar tudo, é preciso fazer uma pesquisa mais profunda em sites especializados. Isso tem custo e é preciso ter pelo menos a placa do carro.

Sobre sinistros

Sendo o anunciante o "único dono", é obrigação dele saber se o carro já sofreu algum acidente que tenha que ter passado por algum reparo. Mesmo assim, já me deparei com muitos donos querendo ocultar um passado não tão glorioso do seu veículo. No caso de não ser o único dono, não tem como exigir a veracidade dessa informação por parte do vendedor.

Na mesma pesquisa paga que checa a procedência, pode aparecer sinistros, como passagem por furto ou até serviços de funilaria intermediado por seguradora. O ideal é ir ainda mais fundo e avaliar a estrutura do carro. Caso não tenha conhecimento de como fazer isso, leve o veículo em uma empresa de vistoria.

Pergunte se é fumante

Quem não fuma não suporta cheiro de cigarro. Carros de fumantes têm esse problema, que não é tolerado por boa parte dos compradores. Para não perder seu tempo indo vistoriar um carro assim, pergunte se o dono é fumante ou se o veículo tem cheiro de cigarro. A pergunta pode ser ofensiva, mas não é. Estou acostumado a perguntar isso e nunca fui destratado na resposta.