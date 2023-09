A categoria que mais cresce em todo o mundo é a dos SUVs. Mas nem sempre foi assim. Segundo dados da Fenabrave, dos 20 carros mais emplacados do Brasil neste ano, pelo menos 11 são SUVs e suas variações. Em 2003, eram apenas dois.

Ainda que hoje sejam carros para quem tem alguma folga financeira, no passado eram praticamente exclusividades dos donos de muita grana. Na década de 90, quem desfilava de Jeep Grand Cherokee, Ford Explorer, Nissan Pathfinder, Mitsubishi Pajero ou Toyota SW4 estava no topo da classe social.

No mês passado, rodei mais de 1.000 km com um Grand Cherokee 1997, um legítimo SUV com 26 anos de vida que teve a sorte de sempre ter tido bons donos. Aproveitei a oportunidade com essa raridade para registrar um vídeo com algumas curiosidades comuns nos SUVs veteranos.