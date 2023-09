O mercado de carros usados está repleto de opções interessantes. O comprador sempre se beneficia por pagar mais barato por algo que custaria muito mais caro fosse zero-km. Mas é claro que existem ciladas, e uma delas é comprar um usado que não tenha passado por revisões preventivas.

Para mim, é muito satisfatório quando vou avaliar um carro usado e me deparo com o histórico de todas as manutenções que foram feitas. Sugere que o dono foi cuidadoso com o carro e até me deixa mais tolerante com outros detalhes que o carro possa ter. As manutenções podem ser feitas basicamente em dois locais diferentes: rede de concessionárias da própria marca ou oficinas mecânicas particulares.

Também tem casos em que o dono faz as manutenções com as próprias mãos, na garagem de casa, mas isso é cada vez mais raro devido à complexidade dos carros mais modernos. Sempre me perguntam qual desses lugares é o melhor para levar o carro no momento das revisões, e minha resposta depende da situação.