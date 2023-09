Estamos sempre nos atualizando sobre o mundo automotivo, acompanhando a evolução dos veículos e desejando ter tudo do bom e do melhor que a indústria tem para nos oferecer. Mas nem sempre nosso bolso permite a realização dessas vontades e temos que nos contentar com carros mais simples nas nossas garagens, não só pelo próprio valor mais baixo que tende a ter no mercado, como também pelo esperado custo de manutenção menor.

O mercado de usados é perfeito para ilustrar isso, tanto que a preferência continua sendo por modelos nacionais entre R$ 20 mil e R$ 30 mil, que tenham baixo custo de manutenção e reparabilidade, além de boa liquidez no momento da revenda.

Para essas pessoas que precisam de carros que minimizem o risco de ter altos custos com manutenção, listei 10 itens no vídeo dessa semana que podem ser descartados no momento da escolha do próximo veículo. De freios a tambor a carros aspirados, veja o que você deve escolher para gastar menos nas revisões.