Fim do Corolla no Brasil? Novo SUV da Toyota chega em 2028 baseado no sedã

Enquanto isso, não há nem sinal de preparativos para o lançamento de uma nova geração do sedã no Brasil. Será o fim de uma era com a chegada do SUV cupê? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.

Tomando como base as medidas do Corolla, o novo utilitário esportivo da marca japonesa terá cerca de 4,60 metros de comprimento e 2,70 metros de distância de entre-eixos - altura e largura devem ter pequenas variações em relação ao sedã.

Quais serão os motores

Em versões de entrada, o SUV cupês da Toyota deverá ser equipado com o sistema híbrido flex HEV já presente no Corolla e no Corolla Cross.

Nesse caso, o motor 1.8 flex entrega 101 cv (etanol) e 98 cv (gasolina) a 5.200 rpm, com torque máximo de 14,5 kgfm a 3.600 rpm. Ele atua em conjunto com dois motores elétricos, de 72 cv e 16,6 kgfm, resultando em 122 cv combinados. Já o câmbio é do tipo transeixo híbrido CVT.

Já em versões mais caras, a marca deve optar por um sistema híbrido plug-in flex.