Fim do Corolla no Brasil? Novo SUV da Toyota chega em 2028 baseado no sedã

A Toyota prepara um SUV cupê que será produzido a partir da plataforma do TNGA do Corolla Sedan.
Esta coluna apurou que a estreia no Brasil será em 2028, além dele, a marca japonesa também trabalha no desenvolvimento de uma picape média compacta construída a partir do Corolla Cross, chamada por enquanto de Projeto 150D.
Já SUV cupê que será produzido a partir da plataforma do Corolla é chamado pelo codinome 913D.
Enquanto isso, não há nem sinal de preparativos para o lançamento de uma nova geração do sedã no Brasil. Será o fim de uma era com a chegada do SUV cupê? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos.
Tomando como base as medidas do Corolla, o novo utilitário esportivo da marca japonesa terá cerca de 4,60 metros de comprimento e 2,70 metros de distância de entre-eixos - altura e largura devem ter pequenas variações em relação ao sedã.
Quais serão os motores
Em versões de entrada, o SUV cupês da Toyota deverá ser equipado com o sistema híbrido flex HEV já presente no Corolla e no Corolla Cross.
Nesse caso, o motor 1.8 flex entrega 101 cv (etanol) e 98 cv (gasolina) a 5.200 rpm, com torque máximo de 14,5 kgfm a 3.600 rpm. Ele atua em conjunto com dois motores elétricos, de 72 cv e 16,6 kgfm, resultando em 122 cv combinados. Já o câmbio é do tipo transeixo híbrido CVT.
Já em versões mais caras, a marca deve optar por um sistema híbrido plug-in flex.
Recentemente, a Toyota apresentou um protótipo do Prius híbrido com essa tecnologia híbrida de propulsão, antecipando o powertrain que será utilizado no novo SUV.
Nos Estados Unidos, o novo Prius híbrido plug-in traz motor 2.0 a gasolina de 152 cv e 21,2 kgfm de torque, aliado a um elétrico de 120 kW (160 cv). Juntos, eles entregam 223 cv de potência combinada - como de costume, a Toyota não divulga o torque total. O câmbio é o conhecido transeixo híbrido CVT.
No Prius, a bateria tem 13,6 kWh de capacidade, garantindo até 86 km de autonomia elétrica no ciclo WLTP.
Design futurista
Quanto ao visual do novo utilitário esportivo, será baseado na nova identidade visual da Toyota, chamada de Hammerhead - nome inspirado no formato da cabeça do tubarão-martelo.
Esse estilo já aparece em modelos como o Camry e o novo RAV4, e se caracteriza por linhas mais limpas, horizontais e futuristas.
Esses modelos exibem conjunto óptico afilado, conectado por uma barra central escurecida que integra o emblema da Toyota, agora posicionado mais para baixo, sem a tradicional grade superior. O para-choque de formas angulosas e as entradas de ar marcantes reforçam o visual esportivo e moderno.
Mais do que uma evolução estética, o novo design também tem função aerodinâmica, contribuindo para maior eficiência energética - aspecto essencial para os novos híbridos e elétricos da marca japonesa.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.