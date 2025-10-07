Novo Jeep Compass terá versão elétrica nacional com investimento bilionário

Em abril do ano passado, a Stellantis anunciou investimento de R$ 13 bilhões no Polo Automotivo de Goiana (PE) para produzir versões eletrificadas de modelos já existentes e também seis veículos inéditos - incluindo a chegada de uma nova marca ao Brasil.
Esta coluna apurou que o primeiro desses produtos a sair do complexo industrial pernambucano será a nova geração do Jeep Compass.
O SUV marcará a estreia da plataforma STLA Medium em 2028 - o início da produção do novo Compass está programado para janeiro do mesmo ano, com seu lançamento ocorrendo ainda no primeiro trimestre.
Compass terá 3 versões eletrificadas
A próxima geração do Jeep Compass adotará a plataforma STLA Medium, a mesma utilizada na Europa, o que permitirá diversas configurações de motorização.
Graças a essa arquitetura, o SUV será comercializado nas versões híbrida leve (48V), híbrida plug-in e totalmente elétrica.
A coluna apurou que, não importando se é o sistema híbrido de 48 Volts ou híbrido plug-in, o motor a combustão será sempre o 1.3 turbo flex utilizado atualmente no SUV médio.
Associado ao sistema de 48 Volts, no Brasil, a marca manterá o câmbio automático de Aisin com seis marchas. Na Europa, o sistema conta com a caixa automatizada e-DCT de seis velocidades. O sistema híbrido de 48 Volts será lançado em 2026 para equipar os Jeep Commander e Renegade 2027, além da Fiat Toro.
A nova geração do Compass terá o sistema Bio Hybrid Plug-in, que integra motores elétricos e a unidade de combustão interna. Essa combinação oferece ao motorista a flexibilidade de operar o veículo em modo 100% elétrico, 100% térmico ou híbrido. Essa tecnologia reduz a dependência do motor a combustão, resultando em maior eficiência energética e menor emissão de poluentes.
Para essa configuração plug-in, a transmissão será a e-DCT, uma caixa automatizada de dupla embreagem de sete marchas. Ela utiliza embreagem seca e engrenagens lubrificadas a óleo, sendo dimensionada para suportar até 35,6 kgfm de torque.
A bateria de alta tensão pode ser carregada tanto por meio da regeneração de energia durante a condução quanto por fontes externas. No sistema Bio Hybrid Plug-in, a tração será integral (4x4), já que um motor elétrico é posicionado diretamente no eixo traseiro.
O sistema gerencia a operação entre os modos térmico, elétrico ou híbrido, priorizando eficiência e economia.
Já em 2030, o novo Jeep Compass terá sua versão elétrica (BEV) produzida em Goiana (PE). Mas isso só ocorrerá em um ciclo posterior de investimentos.
