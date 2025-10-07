Novo Jeep Compass terá versão elétrica nacional com investimento bilionário

Associado ao sistema de 48 Volts, no Brasil, a marca manterá o câmbio automático de Aisin com seis marchas. Na Europa, o sistema conta com a caixa automatizada e-DCT de seis velocidades. O sistema híbrido de 48 Volts será lançado em 2026 para equipar os Jeep Commander e Renegade 2027, além da Fiat Toro.

A nova geração do Compass terá o sistema Bio Hybrid Plug-in, que integra motores elétricos e a unidade de combustão interna. Essa combinação oferece ao motorista a flexibilidade de operar o veículo em modo 100% elétrico, 100% térmico ou híbrido. Essa tecnologia reduz a dependência do motor a combustão, resultando em maior eficiência energética e menor emissão de poluentes.

Para essa configuração plug-in, a transmissão será a e-DCT, uma caixa automatizada de dupla embreagem de sete marchas. Ela utiliza embreagem seca e engrenagens lubrificadas a óleo, sendo dimensionada para suportar até 35,6 kgfm de torque.

Nova geração Jeep Compass 2028 Imagem: Jeep/Divulgação

A bateria de alta tensão pode ser carregada tanto por meio da regeneração de energia durante a condução quanto por fontes externas. No sistema Bio Hybrid Plug-in, a tração será integral (4x4), já que um motor elétrico é posicionado diretamente no eixo traseiro.

O sistema gerencia a operação entre os modos térmico, elétrico ou híbrido, priorizando eficiência e economia.