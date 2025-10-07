Assine UOL
Novo Jeep Compass terá versão elétrica nacional com investimento bilionário

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Nova geração do Jeep Compass chega ao Brasil em 2028, mantendo produção em Goiana (PE)
Nova geração do Jeep Compass chega ao Brasil em 2028, mantendo produção em Goiana (PE) Imagem: Divulgação

Em abril do ano passado, a Stellantis anunciou investimento de R$ 13 bilhões no Polo Automotivo de Goiana (PE) para produzir versões eletrificadas de modelos já existentes e também seis veículos inéditos - incluindo a chegada de uma nova marca ao Brasil.

Esta coluna apurou que o primeiro desses produtos a sair do complexo industrial pernambucano será a nova geração do Jeep Compass.

O SUV marcará a estreia da plataforma STLA Medium em 2028 - o início da produção do novo Compass está programado para janeiro do mesmo ano, com seu lançamento ocorrendo ainda no primeiro trimestre.

Compass terá 3 versões eletrificadas

Painel do Jeep Compass 2028
Painel do Jeep Compass 2028 Imagem: Divulgação

A próxima geração do Jeep Compass adotará a plataforma STLA Medium, a mesma utilizada na Europa, o que permitirá diversas configurações de motorização.

Graças a essa arquitetura, o SUV será comercializado nas versões híbrida leve (48V), híbrida plug-in e totalmente elétrica.

A coluna apurou que, não importando se é o sistema híbrido de 48 Volts ou híbrido plug-in, o motor a combustão será sempre o 1.3 turbo flex utilizado atualmente no SUV médio.

Jeep Compass 2028
Jeep Compass 2028 Imagem: Jeep/Divulgação
Associado ao sistema de 48 Volts, no Brasil, a marca manterá o câmbio automático de Aisin com seis marchas. Na Europa, o sistema conta com a caixa automatizada e-DCT de seis velocidades. O sistema híbrido de 48 Volts será lançado em 2026 para equipar os Jeep Commander e Renegade 2027, além da Fiat Toro.

A nova geração do Compass terá o sistema Bio Hybrid Plug-in, que integra motores elétricos e a unidade de combustão interna. Essa combinação oferece ao motorista a flexibilidade de operar o veículo em modo 100% elétrico, 100% térmico ou híbrido. Essa tecnologia reduz a dependência do motor a combustão, resultando em maior eficiência energética e menor emissão de poluentes.

Para essa configuração plug-in, a transmissão será a e-DCT, uma caixa automatizada de dupla embreagem de sete marchas. Ela utiliza embreagem seca e engrenagens lubrificadas a óleo, sendo dimensionada para suportar até 35,6 kgfm de torque.

Nova geração Jeep Compass 2028
Nova geração Jeep Compass 2028 Imagem: Jeep/Divulgação

A bateria de alta tensão pode ser carregada tanto por meio da regeneração de energia durante a condução quanto por fontes externas. No sistema Bio Hybrid Plug-in, a tração será integral (4x4), já que um motor elétrico é posicionado diretamente no eixo traseiro.

O sistema gerencia a operação entre os modos térmico, elétrico ou híbrido, priorizando eficiência e economia.

Já em 2030, o novo Jeep Compass terá sua versão elétrica (BEV) produzida em Goiana (PE). Mas isso só ocorrerá em um ciclo posterior de investimentos.

