e-Vitara: como é o SUV elétrico que tenta manter Suzuki viva no Brasil

Em abril, a coluna apontou que a Suzuki estava em situação bem complicada no Brasil. A HPE Automotores, que representa a marca no país, não teve autorização da matriz japonesa para atualizar o motor do Jimny.

Na época, apontamos que a sobrevida da marca no Brasil seria a chegada do e-Vitara. Agora, apuramos que ele será vendido em versões 4x2 e 4x4 no mercado brasileiro. Sua estreia deve ocorrer entre o fim de 2025 e começo de 2026.

A chegada do e-Vitara não é a salvação definitiva das operações da Suzuki no Brasil, mas dará tempo para que a HPE estude outros modelos para o mercado brasileiro.