e-Vitara: como é o SUV elétrico que tenta manter Suzuki viva no Brasil

Em abril, a coluna apontou que a Suzuki estava em situação bem complicada no Brasil. A HPE Automotores, que representa a marca no país, não teve autorização da matriz japonesa para atualizar o motor do Jimny.
Na época, apontamos que a sobrevida da marca no Brasil seria a chegada do e-Vitara. Agora, apuramos que ele será vendido em versões 4x2 e 4x4 no mercado brasileiro. Sua estreia deve ocorrer entre o fim de 2025 e começo de 2026.
A chegada do e-Vitara não é a salvação definitiva das operações da Suzuki no Brasil, mas dará tempo para que a HPE estude outros modelos para o mercado brasileiro.
Ele será vendido na versão 4Style, que será apresentado em novembro no Salão do Automóvel de São Paulo, e chega com uma proposta elétrica interessante. Usa o sistema eAxle, que combina motor e inversor em um único conjunto, alimentado por baterias de ferro-fosfato de lítio. São duas opções de capacidade: 49 kWh ou 61 kWh.
Aqui no Brasil, a versão disponível será a de 61 kWh. No modelo com tração dianteira (4x2), o motor elétrico entrega 171 cv de potência e 19,3 kgfm de torque.
Já quem optar pela versão com tração integral (4x4) vai encontrar dois motores, um em cada eixo. Juntos, eles geram 181 cv e 30,5 kgfm de torque, oferecendo mais força e estabilidade para encarar diferentes tipos de terreno.
O Suzuki e-Vitara tem 4,27 metros de comprimento, 1,80 m de largura, 1,63 m de altura e entre-eixos de 2,70 m. O vão livre em relação ao solo é de 18 centímetros, garantindo boa aptidão para encarar terrenos irregulares
