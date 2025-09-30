Assine UOL
Autos Segredos

Autos Segredos

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Citroën Aircross 2027 deve ganhar versões mais baratas; saiba o que muda

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Protótipo do Citroën Aircross 2027 com motor 1.3 Firefly
Protótipo do Citroën Aircross 2027 com motor 1.3 Firefly Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O Citroën Aircross 2027 deverá contar com o motor 1.3 Firefly para ter preços mais baixos que as versões Turbo 200. A nova oferta de motorização também permitirá que a marca diversifique a linha do SUV para encarar o Chevrolet Spin.

O SUV chegou a sua linha 2026 recentemente com importantes mudanças em relação ao acabamento interno e redução das versões. A de cinco lugares ficou restrita às vendas diretas. Os preços ficam entre R$ 117.990 e R$ 129.990, sempre com sete lugares.

Citroën Aircross 2027 terá motor 1.3 Firefly
Citroën Aircross 2027 terá motor 1.3 Firefly Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Com a chegada do motor 1.3 Firefly, o Citroën Aircross 2027 poderá ter versões abaixo dos R$ 118 mil, o que o deixaria ainda mais em conta que o Spin - que parte dos R$ 119.990. Outra vantagem seria chegar ao público que ainda não confia em motores turbo, principalmente taxistas, já que o motor 1.3 Firefly é velho conhecido pelos motoristas.

O motor 1.3 Firefly que equipará o Citroën Aircross entrega potências de 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. Já o torque é de 13,6 kgfm no etanol e 13,1 kgfm na gasolina. Ele é ligado ao câmbio manual de cinco marchas.

O protótipo flagrado pela coluna estava equipado com câmbio manual e não tinha o intercooler do motor Turbo 200, indicando se tratar de uma versão com propulsor aspirado. Isso sem contar na arrancada característica do motor 1.3 Firefly.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.