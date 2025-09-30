Citroën Aircross 2027 deve ganhar versões mais baratas; saiba o que muda

Com a chegada do motor 1.3 Firefly, o Citroën Aircross 2027 poderá ter versões abaixo dos R$ 118 mil, o que o deixaria ainda mais em conta que o Spin - que parte dos R$ 119.990. Outra vantagem seria chegar ao público que ainda não confia em motores turbo, principalmente taxistas, já que o motor 1.3 Firefly é velho conhecido pelos motoristas.

O motor 1.3 Firefly que equipará o Citroën Aircross entrega potências de 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. Já o torque é de 13,6 kgfm no etanol e 13,1 kgfm na gasolina. Ele é ligado ao câmbio manual de cinco marchas.

O protótipo flagrado pela coluna estava equipado com câmbio manual e não tinha o intercooler do motor Turbo 200, indicando se tratar de uma versão com propulsor aspirado. Isso sem contar na arrancada característica do motor 1.3 Firefly.