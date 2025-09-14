Geely EX2: novo compacto chinês será vendido no Brasil contra BYD Dolphin

Vendido em outros mercados como Geome Xingyuan, o hatch elétrico será comercializado no Brasil pela alcunha de Geely EX2 conforme apurações desta coluna.

Ele será vendido nas versões Max e Pro.

O design frontal do Geely EX2 é marcado por faróis de LED finos, unidos por uma barra de luz contínua. A grade frontal é totalmente fechada, ressaltando o emblema da submarca Geome, enquanto o para-choque possui um design com linhas geométricas.