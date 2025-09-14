Geely EX2: novo compacto chinês será vendido no Brasil contra BYD Dolphin

Vendido em outros mercados como Geome Xingyuan, o hatch elétrico será comercializado no Brasil pela alcunha de Geely EX2 conforme apurações desta coluna.
Ele será vendido nas versões Max e Pro.
O design frontal do Geely EX2 é marcado por faróis de LED finos, unidos por uma barra de luz contínua. A grade frontal é totalmente fechada, ressaltando o emblema da submarca Geome, enquanto o para-choque possui um design com linhas geométricas.
Nas laterais, o modelo se destaca por linhas simples, sem excesso de vincos. O teto levemente arqueado e os vidros escurecidos, com detalhes cromados, dão um toque de fluidez. O carro virá equipado com rodas de liga leve de 19 ou 20 polegadas.
A traseira tem um visual alinhado com a frente, exibindo uma lanterna horizontal em LED que se integra à tampa do porta-malas. O para-choque traseiro é robusto e um defletor sutil é integrado ao teto.
Por dentro, o acabamento é de alta qualidade, com destaque para a central multimídia flutuante de 15,6 polegadas e o painel de instrumentos de 8,8 polegadas. O interior é bege, com iluminação ambiente em LED e bancos dianteiros com ajustes elétricos.
Potência e autonomia
O Geely EX2 conta com um motor elétrico com duas faixas de potência: uma de 58 kW (78 cv) e outra de 85 kW (114 cv).
A bateria, do tipo lítio-ferro-fosfato (LFP) que também tem duas opções de capacidade: 30,12 kWh, que proporciona autonomia de até 310 km no ciclo chinês, e 40,16 kWh, com alcance ampliado para até 410 km na mesma medição.
