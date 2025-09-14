Assine UOL
Autos Segredos

Autos Segredos

Siga nas redes
Só para assinantesAssine UOL
ReportagemCarros

Em parceria com Caoa, chinesa Changan terá carros flex no Brasil; conheça

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Atualizada em
Changan Uni-T
Changan Uni-T Imagem: Divulgação

Ainda sem confirmação oficial por parte da Caoa, a Changan prepara a chega ao Brasil e a operação local da montadora chinesa caberá ao grupo brasileiro.

A estreia será com o Avatr11 em sua versão elétrica e esta coluna apurou que também haverá carros flex à venda em nosso mercado: os SUVs Uni-T e CS75 Plus, equipados com motor 1.5 turbo abastecido com qualquer proporção de gasolina ou etanol.

Na configuração movida exclusivamente a gasolina, o Uni-T rende 177 cv e torque de 30,6 kgfm, enquanto o Cs75 entrega 192 cv e 31,5 kgfm. Com o sistema flex, a marca deve unificar os valores de potência e torque para os dois modelos.

Já os câmbios são distintos: o Changan Uni-T tem o motor ligado ao câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas e o CS75 Plus tem um automático convencional de oito velocidades.

Design e equipamentos

Changan Uni-T
Changan Uni-T Imagem: Divulgação

O Changan Uni-T tem conjunto de faróis bem finos iluminados por luzes de LED, posicionados próximo ao capô.

O para-choque tem linhas bem recortadas, com um aplique em preto nas extremidades que se integra aos faróis.

Changan Uni-T
Changan Uni-T Imagem: Changan/Divulgação
Continua após a publicidade

Em relação aos equipamentos, traz navegação GPS, sistema de reconhecimento de voz, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, bancos de couro, sistema de som premium e central multimídia com tela de 12,8 polegadas. Já o ar-condicionado é automático de duas zonas.

O Changan UNI-T tem 4,51 metros de comprimento, 1,87 m de largura, 1,56 m de altura e 2,71 m de distância de entre-eixos.

Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus Imagem: Changan/Divulgação

Já o Changan CS75 Plus conta com faróis iluminados por LEDs bem finos e uma grade trapezoidal com elementos 3D. Já o capô tem vincos bem definidos.

No interior, o CS75 Plus tem painel com painel traz três telas integradas: uma para o motorista, outra para a central multimídia e uma terceira voltada ao passageiro.

Os materiais usados no acabamento incluem couro, superfícies macias ao toque e iluminação ambiente multicolorida — tudo pensado para oferecer uma experiência premium.

Continua após a publicidade
Changan CS75 Plus
Changan CS75 Plus Imagem: Changan/Divulgação

Os bancos são inspirados no conceito de conforto "zero gravidade", com várias opções de ajuste e extensores de assento que garantem apoio extra.

O volante esportivo com base reta, o console central com visual limpo e o teto solar panorâmico completam a sensação de espaço e sofisticação.

O Changan CS75 Plus tem 4,77 metros de comprimento, 1,91 m de largura, 1,69 m de altura e 2,80 m de distância de entre-eixos.

Reportagem

Texto que relata acontecimentos, baseado em fatos e dados observados ou verificados diretamente pelo jornalista ou obtidos pelo acesso a fontes jornalísticas reconhecidas e confiáveis.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.