Em parceria com Caoa, chinesa Changan terá carros flex no Brasil; conheça

Ainda sem confirmação oficial por parte da Caoa, a Changan prepara a chega ao Brasil e a operação local da montadora chinesa caberá ao grupo brasileiro.

A estreia será com o Avatr11 em sua versão elétrica e esta coluna apurou que também haverá carros flex à venda em nosso mercado: os SUVs Uni-T e CS75 Plus, equipados com motor 1.5 turbo abastecido com qualquer proporção de gasolina ou etanol.

Na configuração movida exclusivamente a gasolina, o Uni-T rende 177 cv e torque de 30,6 kgfm, enquanto o Cs75 entrega 192 cv e 31,5 kgfm. Com o sistema flex, a marca deve unificar os valores de potência e torque para os dois modelos.