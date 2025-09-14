Em parceria com Caoa, chinesa Changan terá carros flex no Brasil; conheça

Ainda sem confirmação oficial por parte da Caoa, a Changan prepara a chega ao Brasil e a operação local da montadora chinesa caberá ao grupo brasileiro.
A estreia será com o Avatr11 em sua versão elétrica e esta coluna apurou que também haverá carros flex à venda em nosso mercado: os SUVs Uni-T e CS75 Plus, equipados com motor 1.5 turbo abastecido com qualquer proporção de gasolina ou etanol.
Na configuração movida exclusivamente a gasolina, o Uni-T rende 177 cv e torque de 30,6 kgfm, enquanto o Cs75 entrega 192 cv e 31,5 kgfm. Com o sistema flex, a marca deve unificar os valores de potência e torque para os dois modelos.
Já os câmbios são distintos: o Changan Uni-T tem o motor ligado ao câmbio automatizado de dupla embreagem de sete marchas e o CS75 Plus tem um automático convencional de oito velocidades.
Design e equipamentos
O Changan Uni-T tem conjunto de faróis bem finos iluminados por luzes de LED, posicionados próximo ao capô.
O para-choque tem linhas bem recortadas, com um aplique em preto nas extremidades que se integra aos faróis.
Em relação aos equipamentos, traz navegação GPS, sistema de reconhecimento de voz, painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, bancos de couro, sistema de som premium e central multimídia com tela de 12,8 polegadas. Já o ar-condicionado é automático de duas zonas.
O Changan UNI-T tem 4,51 metros de comprimento, 1,87 m de largura, 1,56 m de altura e 2,71 m de distância de entre-eixos.
Já o Changan CS75 Plus conta com faróis iluminados por LEDs bem finos e uma grade trapezoidal com elementos 3D. Já o capô tem vincos bem definidos.
No interior, o CS75 Plus tem painel com painel traz três telas integradas: uma para o motorista, outra para a central multimídia e uma terceira voltada ao passageiro.
Os materiais usados no acabamento incluem couro, superfícies macias ao toque e iluminação ambiente multicolorida — tudo pensado para oferecer uma experiência premium.
Os bancos são inspirados no conceito de conforto "zero gravidade", com várias opções de ajuste e extensores de assento que garantem apoio extra.
O volante esportivo com base reta, o console central com visual limpo e o teto solar panorâmico completam a sensação de espaço e sofisticação.
O Changan CS75 Plus tem 4,77 metros de comprimento, 1,91 m de largura, 1,69 m de altura e 2,80 m de distância de entre-eixos.
