Hyundai Creta ganhará motor flex mais potente para honrar visual esportivo

Na parte de segurança, a N Line oferece seis airbags, controles de tração e estabilidade, sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de fadiga, assistente de permanência e centralização em faixa, farol alto com ajuste automático e monitoramento da pressão dos pneus.

Ao receber o mesmo motor do Creta Ultimate, a versão N Line vai se diferenciar, como atualmente, na parte visual, trazendo grade exclusiva na dianteira, detalhes em grafite no volante, painel e console, volante em couro com costuras vermelhas, pedais metálicos, câmbio com acabamento vermelho e teto interno escurecido. Os bancos serão, como hoje, revestidos de couro sintético preto, com costuras vermelhas e o emblema N Line. Os faróis são de LED.

Já a versão Ultimate vai além e reúne tudo o que as outras versões oferecem, adicionando mais itens voltados ao conforto e à tecnologia. Ela vem com banco do motorista com ajuste elétrico, rodas de liga leve de 18 polegadas, volante em couro cinza com costura combinando, bancos em couro sintético bicolor (cinza claro e escuro) e painel com acabamento nas mesmas cores.

No quesito segurança, a Ultimate inclui assistente de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e alerta de saída segura - recursos que ajudam nas manobras tanto na cidade quanto na estrada.