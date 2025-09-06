Hyundai Creta ganhará motor flex mais potente para honrar visual esportivo

Esta coluna apurou que a Hyundai que o Creta com motor 1.6 turbo TGDi com tecnologia flex está pronto para ser lançado. O SUV deverá ser apresentado no primeiro semestre de 2026.
Hoje vendido exclusivamente na versão Ultimate 1.6 Turbo gasolina, o propulsor turbinado bicombustível de 1,6 litro também irá equipar configuração N Line, que tem apelo esportivo, mas traz motor 1.0 turbo flex de 120 cv.
As duas variantes serão posicionadas como topo de gama do SUV compacto.
O motor 1.6 TGDi, movido a gasolina, entrega 193 cv de potência e 27 kgfm de torque. Com o sistema flex, a Hyundai deve adicionar mais cavalos e torque aos números finais, aproximando-se da faixa de 200 cv. O câmbio permanece o DCT automatizado de dupla embreagem seca de sete marchas.
Lançado no fim de 2024, como linha 2025, o Hyundai Creta 1.6 TGDi Flex não terá mudanças visuais. A versão N Line seguirá o visual da atual 1.0 TGDi, e a Ultimate também vai continuar com o mesmo design da atual 1.6 TGDi a gasolina.
Itens de série
O Hyundai Creta 1.6 TGDi Flex N Line 2026 virá, como atualmente, equipado com a maioria dos itens de série disponíveis para o SUV compacto, porém continuará posicionado logo abaixo da configuração Ultimate.
Dentre os equipamentos estão ar-condicionado digital de duas zonas, carregador de celular por indução, câmera para ponto cego, sensores de estacionamento dianteiros, freio de estacionamento eletrônico com função auto hold, faróis com projetor, retrovisores com rebatimento elétrico automático e rodas de liga leve de 17 polegadas.
Na parte de segurança, a N Line oferece seis airbags, controles de tração e estabilidade, sistema de frenagem autônoma com detecção de pedestres e ciclistas, alerta de fadiga, assistente de permanência e centralização em faixa, farol alto com ajuste automático e monitoramento da pressão dos pneus.
Ao receber o mesmo motor do Creta Ultimate, a versão N Line vai se diferenciar, como atualmente, na parte visual, trazendo grade exclusiva na dianteira, detalhes em grafite no volante, painel e console, volante em couro com costuras vermelhas, pedais metálicos, câmbio com acabamento vermelho e teto interno escurecido. Os bancos serão, como hoje, revestidos de couro sintético preto, com costuras vermelhas e o emblema N Line. Os faróis são de LED.
Já a versão Ultimate vai além e reúne tudo o que as outras versões oferecem, adicionando mais itens voltados ao conforto e à tecnologia. Ela vem com banco do motorista com ajuste elétrico, rodas de liga leve de 18 polegadas, volante em couro cinza com costura combinando, bancos em couro sintético bicolor (cinza claro e escuro) e painel com acabamento nas mesmas cores.
No quesito segurança, a Ultimate inclui assistente de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e alerta de saída segura - recursos que ajudam nas manobras tanto na cidade quanto na estrada.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.