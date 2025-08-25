Stellantis inaugura centro de desmontagem e reciclagem de carros em Osasco

Para onde vão os carros quando chegam ao fim da vida útil? No Brasil, a maioria ainda acaba em ferros-velhos ou desmanches de procedência duvidosa. Para mudar esse cenário, a Stellantis inaugurou em Osasco (SP) a Circular Auto Peças, primeira unidade da marca no país e segunda no mundo dedicada ao reaproveitamento de componentes automotivos dentro do conceito de economia circular.
O processo segue protocolos rigorosos de desmontagem e descontaminação. Logo na chegada, os veículos são avaliados e têm todos os fluidos esgotados, incluindo óleo e gás do ar-condicionado, para evitar riscos ambientais. Em seguida, cada carro é direcionado para boxes de desmontagem, onde motores, câmbios, interiores e peças de acabamento são separados e inspecionados por técnicos treinados.
As peças do estoque de inauguração são de modelos pré-séries das marcas do Grupo Stellantis, vale ressaltar que não são protótipos, são carros já emplacados que por algum motivo seriam escrapeados. Mas suas peças podem ser comprovadas, eles podem ser desmontados e tratados no centro de desmonte da Circular AutoPeças.
A Circular AutoPeças também venderá peças de carros multimarcas, durante nossa visita, carros como Honda WR-V e Chevrolet Onix estavam lá para que suas peças tenham uma segunda vida. O estoque será composto também por carros adquiridos em leilões de seguradoras.
Componentes considerados seguros e em bom estado recebem classificação de 5 a 9 e podem ser vendidos como peças usadas. Já itens de segurança — como airbags, amortecedores e discos de freio — são descartados e não entram no mercado de reposição. O monobloco, por sua vez, é enviado a parceiros para reaproveitamento do aço em novos processos industriais.
"O Grupo Stellantis tem um compromisso em assegurar toda a rastreabilidade e transparência do processo", destacou Martin Siroit, responsável pela Circular Auto Peças. Segundo ele, todos os veículos passam por baixa documental junto ao Detran, que também acompanha a destinação das principais peças. Cada item recebe etiqueta com QR Code, permitindo rastrear a origem e o histórico do carro.
A iniciativa chega para ocupar um espaço ainda pouco explorado no Brasil. Apenas 1,5% da frota nacional é reciclada ao fim da vida útil, o que representa um mercado de até 2 bilhões por ano. No Japão, em contraste, o índice de reaproveitamento chega a 95%, evidenciando tanto o potencial quanto o atraso brasileiro.
Peças como portas, bancos, rodas, faróis e centrais eletrônicas já estão disponíveis para venda nos canais digitais da Circular Auto Peças e também em balcão físico na própria unidade em Osasco. A promessa é oferecer ao consumidor peças originais, inspecionadas e a preços mais acessíveis do que os de componentes novos da concessionária.
Com a Circular Auto Peças, a Stellantis busca conciliar sustentabilidade e rentabilidade. A operação representa um passo estratégico para ampliar a economia circular no setor automotivo brasileiro e oferecer ao consumidor uma alternativa segura e mais barata na hora de manter o carro em dia.
