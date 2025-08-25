Stellantis inaugura centro de desmontagem e reciclagem de carros em Osasco

A Circular AutoPeças também venderá peças de carros multimarcas, durante nossa visita, carros como Honda WR-V e Chevrolet Onix estavam lá para que suas peças tenham uma segunda vida. O estoque será composto também por carros adquiridos em leilões de seguradoras.

Componentes considerados seguros e em bom estado recebem classificação de 5 a 9 e podem ser vendidos como peças usadas. Já itens de segurança — como airbags, amortecedores e discos de freio — são descartados e não entram no mercado de reposição. O monobloco, por sua vez, é enviado a parceiros para reaproveitamento do aço em novos processos industriais.

"O Grupo Stellantis tem um compromisso em assegurar toda a rastreabilidade e transparência do processo", destacou Martin Siroit, responsável pela Circular Auto Peças. Segundo ele, todos os veículos passam por baixa documental junto ao Detran, que também acompanha a destinação das principais peças. Cada item recebe etiqueta com QR Code, permitindo rastrear a origem e o histórico do carro.

A iniciativa chega para ocupar um espaço ainda pouco explorado no Brasil. Apenas 1,5% da frota nacional é reciclada ao fim da vida útil, o que representa um mercado de até 2 bilhões por ano. No Japão, em contraste, o índice de reaproveitamento chega a 95%, evidenciando tanto o potencial quanto o atraso brasileiro.

Peças como portas, bancos, rodas, faróis e centrais eletrônicas já estão disponíveis para venda nos canais digitais da Circular Auto Peças e também em balcão físico na própria unidade em Osasco. A promessa é oferecer ao consumidor peças originais, inspecionadas e a preços mais acessíveis do que os de componentes novos da concessionária.

Com a Circular Auto Peças, a Stellantis busca conciliar sustentabilidade e rentabilidade. A operação representa um passo estratégico para ampliar a economia circular no setor automotivo brasileiro e oferecer ao consumidor uma alternativa segura e mais barata na hora de manter o carro em dia.