Citroën C3 terá nova versão na linha 2026; veja o que muda no compacto

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Citroën C3 XTR terá rodas em preto como a verão YOU Turbo 200 (foto)

O Citroën C3 ganhará uma nova versão na linha 2026. O hatch passará a ter a opção XTR em sua gama, seguindo os passos do 'irmão' Aircross - como noticiado pela coluna em 29 de junho.

A diferença aqui será na motorização. Enquanto o SUV será movido pelo Turbo 200 Flex e câmbio CVT, o hatch terá o propulsor 1.0 Firefly e câmbio manual. Essa opção entrega potências de 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina, com torque de 10,7 kgfm (etanol) e 10 kgfm (gasolina). O câmbio é o manual de cinco marchas.

Não haverá mudanças visuais no Citroën C3 XTR 2026, que receberá somente adesivos alusivos à versão na coluna "C" e na parte inferior das portas. O emblema XTR terá destaque na traseira. O visual deve se completar com detalhes em laranja nos para-choques dianteiros e traseiro.

Por dentro, os bancos dianteiros terão o nome XTR estampados nos encostos dianteiros. Os assentos devem ter acabamento em tons escuros e costuras em laranja - cor que ainda será aplicado em detalhes no painel, caso a versão siga o que é visto nas similares europeias.

Citroën C3 2026 também terá adesivos alusivos à versão como a versão YOU Turbo 200
Citroën C3 2026 também terá adesivos alusivos à versão como a versão YOU Turbo 200

O Citroën C3 XTR ficará posicionado acima da Feel como nova opção topo de gama com o motor aspirado. Entre os principais itens de série, a nova versão terá ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas, vidros elétricos, central multimídia com tela de 10,1", rodas de liga leve de 15" em preto e rack de teto também em preto.

Já a lista de segurança seguirá o regulamento, com o hatch saindo de fábrica com o airbag duplo frontal, freios ABS com EBD, assistente de partida em rampa, cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, controles de tração e estabilidade, sistema de fixação Isofix para cadeirinha infantil, entre outros itens.

