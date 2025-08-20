Jeep Renegade 2027: o que SUV vai mudar para continuar existindo no Brasil

Prestes a sair de linha em outros mercados, o Jeep Renegade 2027 chegará reestilizado no começo de 2026, já como linha 2027, para seguir em produção no Brasil e conviver com o Jeep Avenger, que também chega no ano que vem e será posicionado em um degrau abaixo.

As mudanças visuais externas serão restritas às partes móveis, novas rodas que mudarão de acordo com a versão. Já o interior será bem reformulado conforme apurações desta coluna.

O SUV compacto também contará com o sistema híbrido de 48 Volts, mas, em princípio, a novidade só chegará no fim de 2026 - contudo, nada impede a Jeep de prestigiar a reestilização do seu primogênito brasileiro com a novidade já no início do ano que vem.