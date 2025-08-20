Jeep Renegade 2027: o que SUV vai mudar para continuar existindo no Brasil

Prestes a sair de linha em outros mercados, o Jeep Renegade 2027 chegará reestilizado no começo de 2026, já como linha 2027, para seguir em produção no Brasil e conviver com o Jeep Avenger, que também chega no ano que vem e será posicionado em um degrau abaixo.
As mudanças visuais externas serão restritas às partes móveis, novas rodas que mudarão de acordo com a versão. Já o interior será bem reformulado conforme apurações desta coluna.
O SUV compacto também contará com o sistema híbrido de 48 Volts, mas, em princípio, a novidade só chegará no fim de 2026 - contudo, nada impede a Jeep de prestigiar a reestilização do seu primogênito brasileiro com a novidade já no início do ano que vem.
Caso já estreie com a plataforma Bio-Hybrid e-DCT, o Jeep Renegade 2027 reestilizado receberá um sistema híbrido leve (MHEV). Diferentemente do sistema de 12 Volts usado pelos modelos da Fiat, no SUV da Jeep, ele contar com dois motores elétricos: um menor, que substitui o alternador e o motor de partida, e outro, maior, integrado à transmissão automática E-DCT, que adiciona 28 cv e 5,6 kgfm de torque.
O sistema MHEV 48 V pode atuar para aumentar o desempenho ou a eficiência do veículo, e a expectativa é de que a tecnologia seja batizada de T270 Hybrid. O câmbio automático convencional de seis marchas dará lugar a um caixa automatizada E-DCT de sete marchas que suporta até 35,6 kgfm de torque.
A bateria de 48 V e 0,9 kWh é recarregada pelos próprios motores elétricos e, assim como nos Fiat Pulse e Fastback, fica sob o banco do motorista. A transição entre os modos de propulsão é totalmente eletrônica. O motor elétrico pode mover o carro de forma independente ou em conjunto com o motor a combustão, garantindo mais eficiência.
No entanto, vale ressaltar que o SUV manterá em linha versões com o motor Turbo 270, convencionais a combustão, e o câmbio automático de seis marchas.
O que vai mudar no visual do Renegade 2027
Capô, para-lamas e faróis principais não mudam na reestilização do Renegade, mas ele receberá novos para-choque e grade principal, que manterá as tradicionais sete fendas, mas deverá ser iluminada como na nova geração do Jeep Compass - que ainda não chegou ao Brasil.
Na traseira, as lanternas seguem com o mesmo formato - mas, a exemplo das mudanças anteriores, elas podem mudar o desenho interno. O protótipo flagrado ainda estava equipado com as luzes da linha atual.
A nova reestilização do Jeep Renegade servirá para que ele conviva com o Avenger que estreará em 2026.
Conforme esta coluna apontou no dia 5 deste mês, o SUV terá quatro versões no Brasil, sempre equipadas com o sistema híbrido T200 Hybrid.
