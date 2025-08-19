Assine UOL
Toyota Yaris Cross: antecipamos versões e detalhes do SUV que chega em 2025

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Há muito tempo aguardado para ser lançado no Brasil, o Toyota Yaris Cross 2026 será lançado no Brasil em outubro. A coluna apurou que o SUV compacto será vendido nas versões XR, XRE e XRX com motor 1.5 flex e na XRX Hybrid com sistema híbrido. Oficialmente, a marca não confirma. Os preços devem ficar entre R$ 130 mil e R$ 185 mil.

O Toyota Yaris Cross 2026 chegará para atuar no segmento de compactos no mercado brasileiro onde atuam nomes já consagrados como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Jeep Renegade, Nissan Kicks, entre outros.

O SUV japonês que será produzido em Sorocaba (SP) tem 4,31 metros de comprimento, 1,77m de largura, 1,65 m de altura e 2,62 m de distância de entre-eixos. Em outros mercados, tem porta-malas com capacidade de 471 litros - que deve ser mantido no Brasil.

Motores do Toyota Yaris Cross 2026

Nas versões XR, XRE e XRX, o SUV compacto terá o motor a 1.5 flex a combustão interna, que passou por melhorias para entregar mais força e desempenho. Esse conjunto será acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT, garantindo uma condução mais suave e eficiente.

Já o Toyota Yaris Cross XRX Hybrid vai herdar o sistema híbrido utilizado na versão tailandesa. O modelo combina um motor 1.5 16V com ciclo Atkinson — que, no Brasil, será adaptado para funcionar com etanol e gasolina — e deve superar os 92 cv de potência e os 12,4 kgfm de torque da versão movida apenas a gasolina.

O propulsor elétrico contribui com mais 81 cv e 14,4 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com a transmissão e-CVT. Na Tailândia, a potência combinada é de 113 cv, mas por aqui, o sistema flex pode elevar um pouco esse número.

Em relação à segurança, o SUV compacto terá os obrigatórios freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes. Além dos airbags duplos frontais que se somam às duas bolsas laterais e as duas de cortinas.

Toyota Safety Sense

O Yaris Cross virá com o pacote de segurança Safety Sense, mas a Toyota ainda não confirmou se o sistema estará disponível em todas as versões. O sistema deverá ser oferecido de série nas opções XRX e XRX Hybrid.

Esse pacote inclui recursos avançados como o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS), Assistência de Permanência em Faixa (LTA), Alerta de Mudança de Faixa (LDA) e Faróis Altos Automáticos (AHB).

