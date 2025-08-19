Toyota Yaris Cross: antecipamos versões e detalhes do SUV que chega em 2025

Toyota Yaris Cross terá quatro versões no mercado brasileiro Imagem: Toyota/Divulgação

Motores do Toyota Yaris Cross 2026

Nas versões XR, XRE e XRX, o SUV compacto terá o motor a 1.5 flex a combustão interna, que passou por melhorias para entregar mais força e desempenho. Esse conjunto será acoplado a uma transmissão automática do tipo CVT, garantindo uma condução mais suave e eficiente.

Já o Toyota Yaris Cross XRX Hybrid vai herdar o sistema híbrido utilizado na versão tailandesa. O modelo combina um motor 1.5 16V com ciclo Atkinson — que, no Brasil, será adaptado para funcionar com etanol e gasolina — e deve superar os 92 cv de potência e os 12,4 kgfm de torque da versão movida apenas a gasolina.

O propulsor elétrico contribui com mais 81 cv e 14,4 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com a transmissão e-CVT. Na Tailândia, a potência combinada é de 113 cv, mas por aqui, o sistema flex pode elevar um pouco esse número.

Em relação à segurança, o SUV compacto terá os obrigatórios freios ABS com EBD, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, cintos de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes. Além dos airbags duplos frontais que se somam às duas bolsas laterais e as duas de cortinas.