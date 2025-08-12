Titano 2026 evolui para deixar de ser 'patinho feio' entre picapes da Fiat

As mudanças deixaram a Fiat Titano 2026 mais confortável, diminuindo consideravelmente o pula-pula do modelo uruguaio. A picape manteve o rodar firme, mas bem mais confortável no asfalto. Em estrada de terra, a suspensão também está mais acertada, copiando bem o terreno para privilegiar o conforto dos ocupantes.

A direção com assistência elétrica está mais direta, ficando leve em manobras e mais firme em velocidades mais altas. As mudanças deixaram a Titano bem mais amigável na mão do condutor, oferecendo uma boa dirigibilidade.

Fiat Titano Ranch 2026 recebeu nova central multimídia de 10,1", mas picape segue wi-fi embarcado Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O novo motor 2.2 Turbodiesel é o mesmo já usado em outros modelos da Stellantis como Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander e também nas vans Fiat Ducato e Scudo, Peugeot Expert e Boxer e nas Citroën Jumpy e Jumper. A padronização da motorização diesel facilitará o pós-venda.

Na versão Endurance, o motor 2.2 Turbodiesel entrega 200 cv de potência e 40,9 kgfm de torque, sendo ligado ao câmbio manual de seis marchas.

Já nas versões Volcano e Ranch, o motor entrega os mesmo 200 cv de potência, mas o toque passa a ser de 45,9 kgfm. Outra evolução da picape foi a troca do câmbio automático de seis marchas por uma caixa de oito.