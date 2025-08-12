Assine UOL
Titano 2026 evolui para deixar de ser 'patinho feio' entre picapes da Fiat

Marlos Ney Vidal
Colunista do UOL
Fiat Titano Ranch 2026
Fiat Titano Ranch 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Agora produzida na Argentina, a Fiat Titano 2026 chega com melhorias que a credencia a ter bons números de vendas como as irmãs Strada e Toro. A picape evoluiu com o novo motor 2.2 Turbodiesel, com os ajustes na suspensão e bom reforço em segurança.

A picape manteve as versões Endurance, Volcano e Titano. Desde a de entrada, a picape teve melhorias significativas como a direção com assistência elétrica, freios a disco nas rodas traseiras e ajustes na suspensão com novas molas e amortecedores.

Fiat Titano Ranch 2026 tem motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e câmbio automático de oito marchas
Fiat Titano Ranch 2026 tem motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv de potência e câmbio automático de oito marchas Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

As mudanças deixaram a Fiat Titano 2026 mais confortável, diminuindo consideravelmente o pula-pula do modelo uruguaio. A picape manteve o rodar firme, mas bem mais confortável no asfalto. Em estrada de terra, a suspensão também está mais acertada, copiando bem o terreno para privilegiar o conforto dos ocupantes.

A direção com assistência elétrica está mais direta, ficando leve em manobras e mais firme em velocidades mais altas. As mudanças deixaram a Titano bem mais amigável na mão do condutor, oferecendo uma boa dirigibilidade.

Fiat Titano Ranch 2026 recebeu nova central multimídia de 10,1", mas picape segue wi-fi embarcado
Fiat Titano Ranch 2026 recebeu nova central multimídia de 10,1", mas picape segue wi-fi embarcado Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

O novo motor 2.2 Turbodiesel é o mesmo já usado em outros modelos da Stellantis como Ram Rampage, Fiat Toro, Jeep Commander e também nas vans Fiat Ducato e Scudo, Peugeot Expert e Boxer e nas Citroën Jumpy e Jumper. A padronização da motorização diesel facilitará o pós-venda.

Na versão Endurance, o motor 2.2 Turbodiesel entrega 200 cv de potência e 40,9 kgfm de torque, sendo ligado ao câmbio manual de seis marchas.

Já nas versões Volcano e Ranch, o motor entrega os mesmo 200 cv de potência, mas o toque passa a ser de 45,9 kgfm. Outra evolução da picape foi a troca do câmbio automático de seis marchas por uma caixa de oito.

O desempenho das versões automáticas melhorou bem, antes o 0 a 100 km/h era feito em 12,4 segundos, agora, a picape leva 9,9 s.

A Fiat Titano 2026 não teve mudanças visuais externas, mas as opções automáticas receberam novo console central para abrigar o freio de estacionamento elétrico. O quadro de instrumentos também foi renovado.

As versões Volcano e Ranch passam a contar com nova central multimídia com tela de 10,1" com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay. No entanto, apesar da mudança, a Titano 2026 ainda fica devendo em conectividade.

A segurança também foi reforçada na Titano 2026, no entanto, somente a versão topo de gama Ranch foi agraciada com os novos itens ADAS com piloto automático adaptativo, frenagem autônoma de emergência e alerta de ponto cego. As demais versões não contam com itens ADAS nem como opcionais.

Fiat Titano Ranch 2026
Fiat Titano Ranch 2026 Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

A lista de segurança é composta desde a versão de entrada com seis airbags, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, sistema de fixação ISOFIX para cadeirinha infantil, cinto de três pontos e apoios de cabeça para todos os ocupantes, entre outros equipamentos.

Os preços subiram, partindo de R$ 233.990 para versão de entrada Endurance, 263.990 para intermediária Volcano e chegando aos R$ 285.990 para topo de gama Ranch.

Primeiras impressões

Neste primeiro contato, andamos com a versão topo de gama Ranch. O motor 2.2 Turbodiesel oferece boa disposição para a picape, sendo bom em acelerações e retomadas de velocidades. As trocas de marchas são precisas e realizadas no momento certo.

Fiat Titano Ranch 2026 tem bancos revestidos em material sintético
Fiat Titano Ranch 2026 tem bancos revestidos em material sintético Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Além de melhorar o desempenho da Titano 2026, o novo conjunto mecânico deixou a picape mais eficiente. A redução de consumo pode chegar a 17% na estrada, apresentando média de 10,8 km/l. Já na cidade, a picape apresenta redução de consumo de até 16% com média de 9,9 km/l, em números aferidos pelo programa PBEV do Inmetro.

As mudanças são positivas e aos poucos, a Fiat Titano deve alcançar posições mais altas no ranking de vendas em seu segmento, como já ocorre suas irmãs que são líderes em suas categorias.

